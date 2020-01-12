Gazinolion’da ünlüler geçidi

Geçtiğimiz Cuma günü Eskişehir’de kapılarını açan Gazinolion da, bunlardan biri. Yapımcı-Menajer-İş İnsanı Kemal Aslan ve ortağı tarafından açılan Gazinolion, hafta sonunda Cevher, Mustafa Keser, İntizar ve Ferman Toprak’ı Eskişehirlilerle buluşturdu.

Türkiye’nin en geniş repartuvarına sahip olan sanatçısı unvanlı Mustafa Keser, özellikle akustik performanslarıyla dikkat çeken Cevner, karakteristik sesiyle çok sevilen İntizar ve Arabesk/Fantezi Müziğin önemli seslerinden Ferman Toprak, hafta sonunda Eskişehir’deydi.

Geçmiş yıllarda eğlence sektörünün en önemli unsurlarından biri olan gazinolar, son dönemde, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yeniden gündeme geldi. Yeni bir anlayışla, yeniden hayat bulan gazinoların son halkası Eskişehir’de açıldı. Gazinolion ismiyle açılan mekan, Türkiye’nin önemli müzik yapımcılarından, menajer ve iş insanı Kemal Aslan ve ortağı tarafından hayata geçirildi. Açılışı 10 Ocak Cuma günü yapılan Gazinolion’un ilk konuğu da, Mustafa Keser oldu. Mustafa Keser’den hemen önce sahneye çıkan Cevher, sesiyle büyülerken, yüzlerce Eskişehirlinin izlediği Mustafa Keser de, kendine has üslubuyla mekanı dolduranlara çok keyifli bir gece yaşattı.

Cuma ve Cumartesi günleri Türkiye’nin en ünlü sanatçılarını ağırlamayı ve Eskişehir halkıyla buluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Kemal Aslan, “Eskişehirlilere daha çok sürprizimiz olacak. Bundan sonra Eskişehir’de eğlencenin kalbi, Gazinolion’da atacak” dedi.

11 Ocak Cumartesi günü ise, Gazinolion’un konuğu, karakteristik sesi ve yorumuyla çok sevilen İntizar’dı. İntizar’ın muhteşem performansından sonra, sahnede bu kez Ferman Toprak vardı. Arabesk/Fantezi müziğin en önemli seslerinden biri olan Ferman Toprak da, kendisini izlemeye gelen yüzlerce Eskişehirliye unutulmaz bir gece yaşattı.