''Geççek'' ile Türkiye'yi sallayan Tarkan'dan ''mega'' önlem

Son şarkısı Geççek ile siyasetten, sokağa kadar tüm Türkiye'yi sarsan megastar Tarkan, İstanbul'da gazetecilere yakalanmamak için gazetecilerden böyle kaçtı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Geçtiğimiz hafta piyasaya çıkardığı 'Geççek' isimli şarkıyla çok konuşulan Tarkan, önceki gün Levent'te görüntülendi. Ünlü şarkıcı, basın mensuplarına görüntü vermemek için herkesi seferber etti.

'MEGA' ÖNLEM!

Siyah filmle kaplı otomobilinin içinde objektiflere yansıyan Tarkan, arabasından inmeden garaj kapısının açılmasını istedi. Görevlilerin isteğini yerine getirmesi sonrasında da aracından inmeyen 'Megastar', kepenklerin kapanmasını bekledi. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Tarkan, sonrasında hızlıca stüdyoya girdi.

"GEÇÇEK"İN KLİBİ EN ÇOK BEĞENİ ALAN VİDEO

Yayınlanmasının ardından kısa sürede sosyal medyada gündem olan "Geççek" adlı şarkının videosu YouTube'da 21 milyon, Instagram'da 11.8 milyon, Twitter'da ise 13.7 milyondan fazla görüntüleme aldı.

İrfan Yıldırım yönetmenliğinde çekilen şarkının klibi, yayınlanmasından sonra ilk 24 saat içinde ise dünyada en çok izlenen 2. video klip ve en çok beğeni alan 1. video olmuştu.

"DİLERİM Kİ BİZE MORAL OLUR" DEMİŞTİ

'Megastar', 'Geççek hakkında, "Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. 'Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek'. Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki “Geççek” yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Habertürk