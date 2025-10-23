Geçen hafta doğum yapan İrem Helvacıoğlu ve kızı ölümden döndü

Geçtiğimiz hafta kızını kucağına alan İrem Helvacıoğlu, İstanbul Kadıköy'de kaldırımda yürürken korkunç kaza geçirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Helvacıoğlu, ''Başıma 10-12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinirlerim hasarım yeniden nüksetti.'' dedi.

Geçtiğimiz hafta kızını kucağına alan İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar İstanbul'da ölümden döndü.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında önce bir araca çarpan motosiklet ardından da kaldırıma uçtu.

Bu sırada kaldırımda bebekleriyle birlikte yürüyüş yapan İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar çifti bir anda korkunç kazanın tam ortasında kaldı.

Helvacıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ural Kaspar eşinin ve kızının durumunun iyi olduğunu açıklarken İrem Helvacıoğlu'nun yakın arkadaşı ise sosyal medyadan "İrem iyi, bebek evde sapasağlam. Herkes sakin olsun. Yalan haberlere itibar etmeyin. İrem’in küçük bir dikişi var, taburcu olacak. Haberlere inanmayın, yanındayız." açıklamasında bulundu.

İrem Helvacıoğlu yaşadığı kabusu anlattı

Kaza sonrası İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Helvacıoğlu kazanın detaylarını şöyle anlattı:

'Öncelikle merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederiz.

Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık.

Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu.

O sırada Sora kucağımdadaydı; onu sıkıca kavradığım için düşme sırasında basınım üzerine düştüm.

Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 10-12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti.

Eşim Ural ise düşme sonucu sakatlık yaşadı.

Tüm bu yaşananlara rağmen, en büyük şükür sebebimiz kızımızı koruyabilmiş olmamız ve onun sağlığının yerinde olmasıdır.

Kazaya karışan ve yaralanan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Ancak bu olay, trafikte kurallara uymamanın ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha göstermiştir.

Bu nedenle, yaşananların cezasız kalmaması ve benzer olayların tekrar etmemesi adına hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağız.'

Hamileyken kaza geçirmişti

Bebeğine 7 aylık hamileyken de ciddi bir kaza atalatan İrem Helvacıoğlu o dönemde yaşadığı kabusu "Ural ile dubaya yüzmeye karar verdik. İki çocuk da o anda dubaya çıkıyordu. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk çıkarken elimi merdivene koydum. Derken çocuk, sanıyorum akrobatik bir hareketle kafama düştü. Boynum geriye kaydı. Çıktığımda felç kaldığımı sandım" diyerek anlatmıştı.