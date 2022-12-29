  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Gecenin Ucunda dizisinin setine satırlı bıçaklı saldırı

Gecenin Ucunda dizisinin setine satırlı bıçaklı saldırı

Gecenin Ucunda dizisinin setine satırlı bıçaklı saldırı
Güncelleme:

İstanbul'da çekilen Gecenin Ucunda adlı dizinin mahalle sakinleri ile set ekibi arasında çıkan tartışmada seti basan saldırganlar bıçak ve satırla çekim ekibine saldırdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Kartal’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartal’da 'Gecenin Ucunda' dizisinin çekim hazırlığında mahallenin gençleriyle set çalışanları arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Olay yerinden uzaklaşan gençler kurulan seti kısa süre sonra palalar ve bıçaklarıyla basarak set çalışanlarına saldırdı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kavga son bulurken korku dolu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye yansıdı.

Yaşanan kavga nedeniyle çekim iptal edildi. Öte yandan mahalle sakinleri Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’ya seslenerek mahallelerini ziyaret etmelerini istedi.

Dükkanında çekim yapılacak olan esnaf Erhan Gül, “Dün öğlen civarı burada dizi çekimi vardı. Mahallenin gençleri ile set çalışanları arasında tartışma oldu. Karşılıklı küfürleşmeler oldu. 5 dakika geçince mahalledeki gençler bıçakla pala ile geldiler. Set ekibi de kendini savunmak için saldırdı. Gençler kaçtı. Set ekibi de çekimi iptal ederek buradan ayrıldı. Gençler bıçak ve pala ile gelmişti. Neslihan Atagül gelecekti. Sahnesini oynayacaktı. Biz mahalle olarak bu duruma çok üzüldük. Sevdiğimiz sanatçılar gelecekti. 3 tane gencin yaptığı yüzünden mahalle kötü anılacak. Bu sanatçılar bir daha bu mahalleye gelmez. Biz mahalleli olarak onları çok seviyoruz. Neslihan Hanım ve eşi Kadir Doğulu bir gün gelirlerse çayımızı da içsinler” diye konuştu.

Etiketler Gecenin Ucunda satır bıçak saldırı set dizi seti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gözler memur emekli zammında! 2023 zammı için yeni kulis: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
İstanbul'da doğalgaza indirim sürprizi
EYT düzenlemesiyle emekli olacaklar ne kadar promosyon alacak?
Kim der ki 41 yaşında! Simge Sağın fileli sahne kıyafetiyle göz doldurdu
Ufukta benzine ve motorine indirim göründü
EYT’de emekli maaşı için 3 formül! Tek tek hesaplandı: İşte zamlı yeni emekli maaşı tablosu
MİT yalanıyla tecavüz rezaletinde korkunç bir ayrıntı daha!
Savcılık İmamoğlu kararına itiraz etti!
Hayranlarını yasa boğdular: İşte 2022 yılında aramızdan ayrılan ünlü isimler
Didem Soydan iç çamaşırsız pozuyla nefes kesti! Instagram alev aldı