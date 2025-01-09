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Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Ankaralı Turgut'un bir çocuğu daha ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Ankaralı Turgut'un bir çocuğu daha ortaya çıktı
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Aralık ayında akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ankaralı Turgut lakaplı ünlü sanatçı Turgut Karataş'ın kızı Eylem Boran, babasının bir çocuğunun daha olduğunu açıkladı.

Kamuoyunda 'Ankaralı Turgut' adıyla tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, geçtiğimiz Aralık ayında kanser teşhisi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Akciğer kanseri olan ve kanser hücrelerinin karaciğere sıçraması nedeniyle uzun süre hastanede yatan Karataş, bir yandan kanserle mücadele ederken, yandan da aile içi kavgalarla uğraşmıştı.

Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, katıldığı programda olay olan bir açıklamada bulundu.

Babasının imam nikahlı eşinden altıncı çocuğu olduğunu açıklayan Boran "Babamın bir tane eşi oldu evet, ondan da 1 tane kardeşimiz var. O da kız ve 15 yaşında. O da mirasçı babamdan ne kaldıysa alabilir. Çünkü o nankörlük yapmadı. Babam ona, o da babama maddi olarak destek olamıyordu" dedi.

Konuşmasında, 15 yaşındaki kız kardeşinin ve annesinin cenazeye geldiğini de belirten Boran, rahmetli sanatçının ne kızıyla ne de eski eşiyle bir sorunu olduğunu ifade etti. Boran son olarak, küçük kız kardeşiyle ilgileneceğinin altını çizdi.

 

 

 

Etiketler ankaralı turgut Turgut Karataş ankaralı turgut'un çocuğu
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