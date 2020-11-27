Gelin adayı Hanife, canlı yayında evlilik teklifi aldı

Evlilik programlarının ardından sosyal medyada fenomen olan geçtiğimiz sene fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evlenen Hanife Gürdal, Uçankuş TV'de yayınlanan Lerzan'la Çok Mutlu programına konuk oldu. Canlı yayına eski eşi de gelen Gürdal, bu zamana kadar almadığı evlilik teklifini aldı.



LERZAN MUTLU ALTIN TAKTI

Eski eşinden evlilik teklifi almadan evlendiğini söyleyen Hanife Gürdal canlı yayında Lerzan Mutlu'nun isteği üzerine Kemal Ayvaz'dan evlilik teklifi aldı. Hanife Gürdal'ın evlilik teklifini kabul etmesi üzerine eşi Kemal Ayvaz ile dansa kalktı ve o sırada stüdyoda romantik anlar yaşandı.



Romantik dakikalara sessiz kalamayan Mutlu ise Gürdal'a çeyrek altın taktı.