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  3. 06 Eylül 2019 10:42

Gelin adayı Hanife: ''G****tümü de göstereceğim''

Katıldığı izdivaç programı ile tanınan ve kamuoyunda "gelin adayı Hanife" olarak tanınan Hanife Gürdal takipçisine verdiği "yakında g***tümü göstereceğim" yanıtıyla olay oldu.

Gelin adayı Hanife: ''G****tümü de göstereceğim''
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Bir döneme damga vuran izdivaç programları kaldırılsa da programlarla tanınan isimler magazin gündemine gelmeye devam ediyor. O isimlerden biri olan fenomen gelin adayı Hanife, ekranlara çıktığı dönem başörtülüydü. Geçtiğimiz aylarda başını açan Gürdal, sosyal medyada olay olmuş ve eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

'YAKINDA G..ÜMÜ GÖSTERECEĞİM'

"Hanife sen iyice terbiyesizleştin bu aralar, bir havuz pozun kalmıştı. Şimdi sıra ne pozu göstermekte? Bir hanım olarak soruyorum. Şaşırmışsın sen, Allah sonunu hayır etsin.” yorumu yapan takipçisine “Yakında g..ümü göstereceğim” şeklinde yanıt verdi.


 
 

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