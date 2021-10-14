Gelin adayı Hanife yönetmen yardımcısı oldu

Evlilik programlarıyla ünlenen ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Hanife Gürdal, bir küs bir barışık olduğu eşiyle tiyatro dünyasına girdi.

Evlilik programlarının sona ermesinin ardından sosyal medya fenomeni haline gelen ünlü gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz ile bir küs bir barış hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Eşiyle arasını düzelten Hanife şimdi de tiyatro dünyasına girdi. Kocası Kemal Ayvaz'ın rol aldığı oyunda yönetmen yardımcı olan yarışmacı bu durumu sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

Trabzon’da faaliyet gösteren Tiyatro Zinos'un yeni oyunu ‘KattıKarıştırdık’ oyuncuları arasında Kemal Ayvaz bulunurken Hanife Gürdal ise bu oyunda yönetmen yardımcısı oldu.

Hanife bu haberi duyurunca takipçilerinin bir kısmı ise "Bu ünvanlar için insanlar yıllarca üniversite okuyor2 yorumunda bulundu. Bazı kullanıcılar ise "Şaka mı bu?" diyerek ünlü gelin adayına inanmadı.