Gelin adayı Hanife'nin seksi pozu sosyal medyada olay oldu

Bir zamanların popüler gelin adayı Hanife Gürdal sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Sosyal paylaşım platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hanife Gürdal başörtüsünü çıkarınca eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde giydiği korse ile dalga konusu olan Hanife şimdi de yeni imajıyla dikkat çekti.

Saçlarını kestirip eski görünümünden oldukça uzak bir imaja bürünen Hanife'nin son görüntüsü seksi bulundu.