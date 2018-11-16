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  3. 16 Kasım 2018 18:45

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı

Türkiye'nin tanınmış gelin adayı Hanife Gürdal'ın son hali herkesi şaşırttı.

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı
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Türkiye'nin en tanınmış gelin adayı Hanife Gürdal, ekran şöhretinin etkisi sosyal medyada devam ediyor. İşte Hanife'nin son paylaşımları ve estetik yaptırdığı iddialarına resim olan son hali...
 
Türkiye'nin tartışmasız en tanınmış gelin adayı o... Başındaki başörtüsü, her fırsatta ağlamaklı hali, flört etmeye başlayınca birden değişen tavırlarıyla ünlenen yarışma programlarının gelin adayı Hanife Gürdal, ekranda kazandığı şöhretin etmeğini sosyal medyada yemeye devam ediyor.

Esra Erol ve Zuhal Topal'ın izdivaç programlarında eş arayıp bir türlü bulamayan Hanife Gürdal'ın oyunculuk serüveni de kısa sürmüş ve dizisi yayından kalkmıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla paraya para demeyen Hanife Gürdal, estetik yaptırdığı iddialarıyla da gündemde.

İşte Hanife Gürdal'ın son hali...

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