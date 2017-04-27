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  1. 27 Nisan 2017 00:05

Gelin adayı kaçırıldı mı ?

Esra Erol'la izdivaç programına katılan gelin adayından 2 gündür haber alınamıyor...

Gelin adayı kaçırıldı mı ?
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Esre Erol'un evlilik programındaki gelin adayı Bahar'dan 2 gündür haber alınamıyor. Bahar'ın ortadan kaybolmasıyla herkes tedirgin oldu

Esra Erol'la izdivaç programında gelin adayı olarak kısmetlerini arayan Bahar 2 gündür programa gelmeyince Esra Erol merak içinde kaldı.

Erol'un ekibi Bahar'ın evine gitse de Bahar kapıyı açmadı. Erol'un ekibi sağlığından şüphe ettiği Bahar'ın evine gitti ama kapı duvardı. Ekip köpeğinin evden sesinin geldiğini söylese de kapıyı açan olmadı. Erol bu gelişmenin ardından; böyle devam ederse eve ambulansla ve polisle gideceklerini söyledi.

GELİN ADAYI KAÇIRILDI MI?

Gelin adayı 2 gündür haber alınamayınca "yoksa kaçırıldı mı?" sorusu akıllara geldi. Şimdi herkes Esra Erol'dan gelecek haberleri bekliyor.

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