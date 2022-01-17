  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Gelin adayı Naz Mila itiraf: İlişkide önceliğim maddiyat...

Gelin adayı Naz Mila itiraf: İlişkide önceliğim maddiyat...

Gelin adayı Naz Mila itiraf: İlişkide önceliğim maddiyat...

Yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Naz Mila sosyal medya hesabından takipçilerin sorularına yanıt verdi.

İzdivaç programıyla tanınan gelin adaylarından Naz Mila sosyal medyayı aktif kullanıyor. Sık sık paylaşım yapan ve bu iddialı paylaşımlarıyla da konuşulan Mila son olarak takipçisinden gelen bir soruya yanıt verdi.

Gelen bir mesajı paylaşan Naz Mila "Birini çok seviyorsun ama parası yok. O zaman ne yapacaksın" diyen takipçisine samimi bir yanıt verdi.

 Eski gelin adayı Naz Mila soruya yanıtında "Valla sevemiyorum belki inanmıyorsunuz ama parası olmayanı sevemiyorum veya cimri veya para harcamayan erkeği sevemiyorum" dedi.

"Sevmiş olsam da bir hayrı yoksa o erkeğin bana mantığım kalbimi bastırıyor" diyen Naz Mila "Maddiyat önceliğim" itirafıyla dikkat çekti.

Etiketler naz mila gelin ilişki
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gülşen'i ''Çocukların uyanık olduğu saatte olduğumuz için'' deyip sansürlediler
Sezen Aksu'ya açık açık tehdit: ''Akşam kapısındayız!''
Türkiye'nin Sibirya'sında her şey dondu!
İstanbul'da ilginç anlar! Böyle çay servisi görülmedi
Survivor All Star'da talihsiz kaza! Doktor ''Oynayamazsın'' deyince çılgına döndü
En çok kazanan YouTube yıldızları belli oldu
MIT profesöründen Selçuk Bayraktar için skandal sözler
Ekonomist Zelyut, dolar için tehlikeli kırılmaya işaret etti
İşte Simpsons'ın 2022 tahminleri: Koronavirüsün biteceği tarihi verdiler
Onbinlerce çalışana ''ek gösterge'' dopingi: En az 1.150 TL artacak!