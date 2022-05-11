  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Gelin Mutfakta'da gergin anlar: Ağlayarak stüdyoyu terk etti

Gelin Mutfakta'da gergin anlar: Ağlayarak stüdyoyu terk etti

Gelinim Mutfakta yarışmasında yaşanan gergin anlar sonrası program sunucusu ağlayarak stüdyoyu terk etti.

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da duygusal anlar yaşandı.

Yarışmacı gelin Miyase, kaynanası Sevilay Hanım ile yaşadığı problemlerden dolayı üvey kaynanası ile yarışmaya devam etmek istediğini açıkladı.

Bu isteği duyan sunucu Nursel Ergin ise duruma sinirlenerek ağlamaya başladı. Çok sinirlendiğini söyleyen Nursel ara vererek stüdyoyu terk etti.

Etiketler stüdyo program gelin mutfakta
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Asgari ücrete ara zam gelecek mi? İlk kez rakam verildi
Türkiye'de 300 bin TL'nin altında sadece 1 otomobil kaldı
MHP'nin ''silmeyi unuttuğu'' Süleyman Soylu paylaşımı olay oldu
Dolar daha da yükselir mi ? İşte uzmanların yorumu
Ümit Özdağ'dan hakkındaki suç duyurusu sonrası ilk açıklama
''Dip dalga geliyor, Ümit Özdağ'a dikkat!''
ABD'de enflasyon rekoru sonrası Dolar, Euro ve altın koptu gidiyor!
ORC Araştırma'nın sahibi Pösteki: ''Bir dönem kapanıyor''
Emeklilik hayaliniz suya düşebilir! Hemen e-Devlet'ten kontrol edin
Erdoğan'ın bahsettiği, Suriyeliler için yapılan briket evler görüntülendi