Gelin Mutfakta'da gergin anlar: Ağlayarak stüdyoyu terk etti

Gelinim Mutfakta yarışmasında yaşanan gergin anlar sonrası program sunucusu ağlayarak stüdyoyu terk etti.

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da duygusal anlar yaşandı.

Yarışmacı gelin Miyase, kaynanası Sevilay Hanım ile yaşadığı problemlerden dolayı üvey kaynanası ile yarışmaya devam etmek istediğini açıkladı.

Bu isteği duyan sunucu Nursel Ergin ise duruma sinirlenerek ağlamaya başladı. Çok sinirlendiğini söyleyen Nursel ara vererek stüdyoyu terk etti.