Genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor

18 yaşındaki Tala, topuklu ayakkabılar ve makyaj yapmanın anaokulundan beri hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu söylüyor. Rusya'nın Sverdlovsk Oblastı bölgesinde yaşayan Tala, neredeyse her gece partilere katıldığı için okula devam etmenin zor geldiğini de belirtiyor.

OKULA GİTMİYOR

Genç kız okula gidememesini hakkında, "Nasıl olsa bir gün tüm sınavlardan geçeceğim. Şu an sadece kendimi geliştirmeye odaklandım" diyor.

Tala, ne isterse yaptığı için kendisini umursamazlıkla suçlayan düşmanlarının farkında olduğunu da belirtiyor. Genç kız, "Çoğu kız hayatımın sadece yüzde 10'unu görmesine rağmen benim gibi olmak istiyor ve bunun için ellerinden geleni yapıyorlar. Ben sadece en iyi makyaj ürünlerini alıyorum, solaryuma giriyorum ve iki günde bir spor salonuna gidiyorum" diyor.

TÜM HARCAMALARINI AİLESİ KARŞILIYOR

Tala, gece kulübünden çok restoranları tercih ediyor. Tüm harcamalarını ise ailesi karşılıyor. Genç kız ailesinin ne iş yaptığı hakkında bilgi vermekten kaçınıyor. Sadece 'gayrimenkul' işinde olduklarını belirtmekle yetiniyor.

'KALÇALARIM ve GÖĞÜSLERİM DOĞAL'

Vücudunun tamamen doğal olduğunu da söyleyen genç kız sadece bir kez bıçak altına yattığını itiraf ediyor. Tala, "Kalçam ve göğüslerim orijinal. Beni tatmin ediyor" diyerek kalça ve göğüsleri için herhangi bir operasyon geçirmeyeceğini söylüyor.