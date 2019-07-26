  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 26 Temmuz 2019 21:54

Genç model banyosunda gizli kamera buldu !

Fotoğrafçı William Francis, birlikte çalıştığı Amerikalı model Zoe Klopfer'in banyosuna telefon şarjı şeklinde gizli kamera yerleştirdi. Model, video yayınlayarak tüm kadınları uyardı.

Genç model banyosunda gizli kamera buldu !
A+ A-


25 yaşındaki Amerikalı model ve sosyal medya fenomeni Zoe Klopfer'in yıllardır fotoğrafçılığını yapan William Francis, çıplak fotoğraflarını elde etmek için banyosuna telefon şarjı şeklinde gizli kamera yerleştirdi.

200 TANE ÇIPLAK KADIN FOTOĞRAFI BULDU

Gizli kamerayı bulan Zoe, kamerayı bilgisayarına takınca kendisine ve başka kadınlara ait yaklaşık 200 çıplak fotoğraf buldu. Zoe, sosyal medya hesabından fotoğrafçısının banyosuna gizli kamera yerleştirdiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.

DİĞER KADINLARI UYARDI

Zoe, fotoğrafçısını uzun süredir tanıdığını ve kendisine güvendiği ama fotoğrafçısının böyle alçakça bir işe giriştiğini söyleyerek başka kadınları bu tür olaylar karşısında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

 

kadın , gizli kamera , model , fotoğrafçı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM