Genç müzisyen Mahsun Aydın yeni single'ını duyurdu!

Son dönemlerde müzik sektöründe yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Mahsun Aydın, Türk müziğinde kendine yer edinmiş durumda. Müziğe ilgi duyduğunu, bu nedenle müzik sektöründe yer almaktan ötürü mutlu olduğunu ifade eden Mahsun Aydın, “Yeni single çalışmalarım, müzik dünyasında yerini aldı. Hayranlarım için yeni projeler geliştirmekten ötürü mutluyum. Çalışmalarımın aynı minvalde süreceğini de belirtmek isterim.” sözleriyle çalışmalarına dair bilgi verdi.

“Yeni Single için Profesyonel Ekibimle Çalıştım!”

Profesyonel bir ekiple çalışmalarda bulunduğunu belirten Mahsun Aydın, single çalışmalarına dair şu sözlerle açıklama yaptı: “Her sanatçı muhakkak bir şeylerden fedakârlık yapıyordur. Çünkü başarı, yoğun çalışmayı gerektirir. Ben de açıkçası son zamanlarda gecemi gündüzüme kattım ve çalışmalarımı sistemli bir şekilde sürdürdüm. Hayranlarıma yeni projelerimi sunmak istiyordum. Dolayısıyla çalışmam gerektiğini de biliyordum. Yeni single için uzman bir ekiple birlikte çalıştığımı söyleyebilirim. Ekibim bana her konuda destekte bulundu, bu nedenle çalışmalarımızı profesyonel bir şekilde gerçekleştirdik.”

“Her Birimiz Yoğun Çalışma Sergiledik!”

Single çalışmalarında gerekli fedakarlıklarda bulunduklarını ifade eden Mahsun Aydın, “Yeni projeler üzerinde çalışmak her zaman zorlayıcıdır. Bu nedenle işini bilen insanlarla doğru bir çalışma gerçekleştirmeniz gerekir. Bu konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Uzman bir ekibe sahibim ve çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Süreç içerisinde her birimizin yoğun bir çalışma sergilediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Buradan ekip arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Her birinin çok büyük desteği oldu.” ifadelerinde bulundu.

“Armor ve Feeling Yeni Single Çalışmalarım!”

Açıklamalarını sürdüren Mahsun Aydın, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Armor ve Feeling adlı iki single çıkardım. Hayranlarımın benden yeni çalışmalar beklediğini biliyordum. Bu beklenti de çok güzel bir şey. İnsanın farklı çalışmalar yapmasına destek oluyor. Açıkçası iki single da benim için çok önemli. Yoğun çalışmanın ürünleri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ayrıca hayranlarımın isteklerini göz önünde tutarak şarkılarımı hazırlıyorum. Bu nedenle hayranlarım tarafından sevileceğini düşünüyorum. Tabi ki eksiklerim vardır, hayranlarım tarafından eksiklerimin söylenmesi benim için çok önemli. Nerelerde noksan olduğumu fark ettiğimde o kısımlara yöneliyorum. Umarım yeni çalışmalarım hayranlarımdan beklediğim ilgiyi görür.”