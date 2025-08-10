Genç oyuncu hayatını kaybetti

  1. Anasayfa
Oyuncu Doğacan Taşpınar 45 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Doğacan Taşpınar'dan acı haber geldi.

Oyuncular Sendikası, sosyal medyada yaptığı paylaşımla 45 yaşındaki Taşpınar'ın vefat ettiğini duyurdu:

"Sevgili meslektaşımız Doğacan Taşpınar'ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere, tüm arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz."

Senarist Balca Yücesoy ile evli olan DoğacanTaşpınar'ın cenaze programı töreni bilgileri belli oldu.

 Bakırköy Belediyesi'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapıldı.

Yayımlanan mesajda, ''Oyun arkadaşımız Doğacan Taşpınar'ı 11 Ağustos saat 11.00'de Turhan Tuzcu Sahnesi'nden uğurluyoruz'' ifadelerine yer verildi.

