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Genç oyuncunun ölümü yasa boğdu

Genç oyuncunun ölümü yasa boğdu

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Avni Burak Yenice beyin damarındaki çatlama sonucu hayatını kaybetti.

Sanat dünyası, çok genç bir üyesini kaybetmenin acısını yaşıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice'nin de oğlu olan Avni Burak Yenice(30), beyin damarında meydana gelen çatlama nedeniyle hayatını kaybetti.

SENDİKA'DAN AÇIKLAMA YAPILDI
Oyuncu Sendikasının duyurduğu acı haber sanat camiasını da yasa boğdu. Sendikadan vefatla ilgili yapılan açıklamada, "Sevgili üyemiz, genç meslektaşımız Avni Burak Yenice hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Etiketler avni burak yenice oyuncu
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