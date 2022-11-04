Genç şarkıcı Tuğrul Metin'den 3 albüm birden

Dün gerçekleştirilen konserde dinleyicileriyle buluşan Tuğrul Metin dinleyenlerini büyülemeyi başardı.

Berlin'de gerçekleştirilen organizasyonda 26.000 kişilik salonda sahne alan ünlü şarkıcı daha önceki albümleri dışında, yeni single’ını da ilk kez dinleyicileriyle buluşturdu. Şarkısı büyük ilgi gören Metin konser sonrasında sorularımızı cevapladı.

Metin ”Single’ı ilk kez bu sahnede okuduk. Dinleyenlerin keyif aldığını görmek bizi çok daha motive ve mutlu ediyor. Gelecek yıl için dolu dolu planlar yapıyoruz. Umarım dinleyenlerimizi mutlu edebilmişizdir. Buraya gelerek salonu dolduran tüm sevenlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz”

3 ALBÜM YOLDA

Metin “Geçtiğimiz dönemler çok çalıştık ve başarı için çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl dolu dolu üç albüm hazırlığımız var. Çalışmalara başladık. Keyif alarak yaptığımız albümleri dinleyicilerimizle buluşturmak için yoğun çaba sarfediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.