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  3. 17 Ekim 2020 18:03

Genç şarkıcının sipariş ettiği pizzanın içinden bakın ne çıktı!

Şarkıcı Alya'nın sosyal medyada paylaştığı pizza fotoğrafı olay oldu. Eve sipariş ettiği pizzanın içinden tel çıktığını belirten şarkıcı ''Siz kafayı yediniz herhalde'' diyerek tepki gösterdi.

Genç şarkıcının sipariş ettiği pizzanın içinden bakın ne çıktı!
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Şarkıcı Alya, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı. Söz konusu fotoğrafta, pizza pişirmek için kullanılan telin, pizzanın arasında unutulduğu görülüyor.

Alya, pizzanın fotoğrafı takipçileri ile paylaşarak, gönderilen pizza nedeniyle tepkisini dile getirdi.

Çok sayıda yorum alan fotoğraf ile ilgili pizza üreticisi firmanın da harekete geçtiği belirtilirken, şarkıcının teli son anda fark ettiği bildirildi.

alya , pizza
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