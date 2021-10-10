  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Genç sevgili yaradı: Megan Fox'tan imaj değişikliği

Genç sevgili yaradı: Megan Fox'tan imaj değişikliği

Genç sevgili yaradı: Megan Fox'tan imaj değişikliği

Genç sevgilisi ile verdiği pozlarla gündeme gelen Megan Fox, siyah saçlarına veda ederek gümüş rengine boyadı.

Megan Fox, bir süredir şarkıcı Machine Gun Kelly ile aşk yaşıyor. Bir film setinde tanışan ikili ilk görüşte aşk yaşamış, o dönem evli olan Megan Fox kendisi gibi oyuncu ve 3 çocuğunun babası olan Brian Austin Green’le tek celsede boşandı.

“ŞEYTANIN KIZI BÖYLE GÖRÜNÜYOR”
Amerikalı oyuncu, manken ve yapımcı Megan Fox, Johnny & Clyde filminde yeni bir seri katil rolü için siyah saçlarını açık gümüş rengine boyadı ve Instragam’daki hesabında şunları yazdı: “Şeytanın kızı böyle görünüyor.”

Daily Mail’in haberine göre Amerikalı ünlü oyuncu ve manken Megan Fox, şu sıralar yeni filmi için hummalı bir hazırlık içinde. 35 yaşındaki Fox, dekolteli bir fotoğrafını paylaştı ve Instragam’daki hesabından hayranlarına hem yeni imajını hem de yeni filmini duyurmuş oldu. 17 milyona yakın takipçisi olan Megan Fox’un fotoğrafı 3 milyon beğeni topladı.

Etiketler megan fox imaj
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yargıtay'dan emsal karar: Bunu diyen yandı
Yüksekliği tam 30 metre: Dünyanın en büyük çay bardağı
Gemma Atkinson'dan olay yaratan cinsel ilişki itirafı
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Şiddetli yağış geliyor
Kan donduran görüntüler: Aracıyla yeğeninin üzerinden geçti
Squid Game dizisinin yıldız ismi rekora koşuyor: Instagram'da saatte yarım milyon takipçi...
Sergen Yalçın ile adını duyuran Lisaveta Karibskaya'dan yatak pozları
Kız arkadaşına satırla dehşeti yaşatmıştı: Gözaltına alındı
Baş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu
Sosyal medya bunu konuşuyor: Market kirlenmesin diye...