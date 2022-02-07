Genco Erkal: ''Bu iktidarınızın sonu olacak''
Sanatçı Genco Erkal, son zamanlarda artan zamlarla ilgili konuştu. Erkal, "Yaşamı çekilmez hale getiren bütün zamlar iktidarınızın sonu olacak" dedi.
Sanatçı Genco Erkal, son zamanlarda artan zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Erkal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elektrik, doğalgaz ve yaşamı çekilmez hale getiren bütün zamlar iktidarınızın sonu olacak. İnsanların canını yaktınız, ahını aldınız. Dilerim 2023’ü göremeyesiniz" dedi.
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