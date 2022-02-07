  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Genco Erkal: ''Bu iktidarınızın sonu olacak''

Genco Erkal: ''Bu iktidarınızın sonu olacak''

Genco Erkal: ''Bu iktidarınızın sonu olacak''

Sanatçı Genco Erkal, son zamanlarda artan zamlarla ilgili konuştu. Erkal, "Yaşamı çekilmez hale getiren bütün zamlar iktidarınızın sonu olacak" dedi.

Sanatçı Genco Erkal, son zamanlarda artan zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erkal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elektrik, doğalgaz ve yaşamı çekilmez hale getiren bütün zamlar iktidarınızın sonu olacak. İnsanların canını yaktınız, ahını aldınız. Dilerim 2023’ü göremeyesiniz"  dedi. 

 

Etiketler Genco Erkal zamlar zam ak parti iktidar son
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milli sporcunun telefonundan çıkanlar mide bulandırdı!
Selin Ciğerci'yi kızdıran yorum! Yanıtı bu oldu
Piyasalar yeni haftaya böyle başladı: Dolar, euro ve altında son durum...
Yağışlı hava geri dönüyor! İşte 5 günlük hava durumu tahminleri
Survivor All Star'da eleme adayı ve sürgün adasına giden isim belli oldu
Kuzey Kore'nin kirli sırrı ifşa oldu!
Ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan'dan aile pozu! İlk kez paylaştı
Benzin ve mazota yine, yeniden büyük zam geliyor
''Garantili iş severleler'' bu haberi iyi okusun: ''Döviz cinsi garantiler yok hükmünde!''
Dünyaca ünlü bankadan ''yeni dolar krizi'' alarmı