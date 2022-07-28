Genco Erkal da koronavirüse yakalandı

Türk tiyatrosunun duayenlerinden 84 yaşındaki Genco Erkal, sosyal medya hesabından corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Genco Erkal, Instagram hesabından corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

“BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN”

84 yaşındaki sanatçı, şu açıklamayı yaptı:

“Bu kalleş Covid sonunda beni de vurdu. Ege turnemiz tümden iptal maalesef. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere hoşça kalın. Aman dikkat. Bana bir şey olmaz demeyin.”

Genco Erkal, geçen aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumuna ilişkin problemler olduğunu söylemişti.

Erkal, “Bu açıklamayı yapmak biraz zor ama ne yapalım durum böyle. Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta kadar sahneden uzak kalmak zorundayım. Ertelenen oyunlar için bilet aldığınız satış kanalıyla iletişime geçebilirsiniz” demişti.