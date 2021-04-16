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Genco Erkal ifadeye çağrıldı

Usta oyuncu Genco Erkal, ''Cumhurbaşkanlığına hakaret'' iddiasıyla ifadeye çağrıldı öğrenildi.

Türk tiyatrosunun usta isminin 2016 yılından bu yana yaptığı paylaşımlar hakkında ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Erkal, pazartesi günü saat 14.00’te Çağlayan Adliyesi’nde ifade verecek.

Geçen aylarda Cumhurbaşkanlığı’na hakaret iddiasıyla yine usta oyuncular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında da dava açılmış, sanatçılar beraat etmişti.

Etiketler genco erkal hakaret ifade
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