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  3. 18 Şubat 2020 14:06

Genco Erkal’dan Gezi paylaşımı: ''Ben de oradaydım''

Duayen tiyatrocu Genco Erkal, bugün 7'inci duruşması yapılan ve karar çıkması beklenen Gezi Parkı Davası ile ilgili bir paylaşım yaptı ve "Hepimiz oradaydık" dedi.

Genco Erkal’dan Gezi paylaşımı: ''Ben de oradaydım''
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Gezi Parkı eylemlerinin ardından açılan dava, bugün 7’inci kez görülüyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nde görül görülen davada bugün karar çıkması bekleniyor. Bu sırada Silivri’de ve sosyal medyada yüz binlerce insan, Gezi Davası’nda yargılanan insanlara destekte bulunuyor.

Yargılamaların sona ermesi için bir paylaşım da duayen tiyatrocu Genco Erkal’dan geldi. Usta sanatçı, 1376 yurttaşın “Ben de oradaydım” metnini Twitter hesabından paylaştı.

 

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