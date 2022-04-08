Genco Erkal'dan kötü haber

Usta tiyatrocu Genco Erkal, sağlık sorunlarının devam ettiğini belirterek ''Nisan ayı sonunda sahnelere dönebilmeyi umuyorum diyelim şimdilik'' dedi.

Son günlerde sağlık sorunlarıyla boğuşan 84 yaşındaki tiyatro sanatçıcı Genco Erkal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İki hafta kadar sahneden uzak kalmak zorundayım" demişti.

"Bu açıklamayı yapmak zor ama ne yapalım, durum böyle" diyen Erkal, "Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta kadar sahneden uzak kalmak zorundayım. Ertelenen oyunlar için bilet aldığınız satış kanalıyla iletişime geçebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

"SAĞLIK SORUNLARIM UZADI"

Usta sanatçı, bugün kişisel sosyal medya hesabından, sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Sağlık sorunlarının devam ettiğini belirten Erkal, "Nisan ayı sonunda sahnelere dönebilmeyi umuyorum diyelim şimdilik" düşüncesini dile getirdi.

Erkal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık sorunlarımı iki haftada hallederim sanıyordum, biraz uzadı maalesef. Üstesinden geleceğim, merak etmeyin. Nisan ayı sonunda sahnelere dönebilmeyi umuyorum diyelim şimdilik" ifadesini kullandı.