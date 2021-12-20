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  3. ''Gerekirse simit yenecek'' diyen Hülya Avşar'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı

''Gerekirse simit yenecek'' diyen Hülya Avşar'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı

Piyasaların durumuyla ilgili gelen sorular üzerine "Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'a tepki yağarken, üç gün önce 5 milyon TL'lik yeni araç aldığı iddia edildi.

Hülya Avşar'ın ekonomi yorumu sosyal medyada tepki gördü. Şarkıcı Hülya Avşar 'ekonomi' sorusu üzerine "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak" yanıtını verdi.

Bu açıklamalarla tepki çeken Hülya Avşar’ın 3 gün önce araç aldığı ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre; lüks arazi aracı ile trafik sorunu yaşadığı öğrenilen ve aracının büyüklüğünden şikayetçi olan Hülya Avşar, yeni bir otomobil arayışına girmişti.

Avşar, Mercedes S400 modelini tercih etti. 5 milyon TL ödediği iddia edilen sanatçı, önceki gün yeni aracını teslim aldı.

Avşar'ın lüks otomobili açıklamalarından sonra tepki çekti.

Etiketler hülya avşar simit
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