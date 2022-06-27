Gericilerin hedefindeki Melek Mosso yanıtı sahneden verdi!

Isparta’daki konseri gericilerin hedef göstermesiyle iptal edilen Melek Mosso, Ankara’da binlerce kişinin katıldığı bir konser verdi. Mosso, konserini İzmir Marşı ile tamamladı.

Melek Mosso’nun Isparta’daki konseri gericilerin, “Ahlaksızlığı özendiriyor” iddiasıyla hedef göstermesinin ardından iptal edildi. Şarkıcı Melek Mosso, Ankara Çankaya’daki açık hava konserinde binlerce kişi ile birlikte İzmir Marşı okudu.

SÖZCÜ’den Yavuz Alatan’ın haberine göre; Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Mosso’ya çiçek verdi ve ‘’Sanatçıyı kimse engelleyemez, yasak koyamaz, sanatçılarımızın her zaman başımızın üzerinde yeri var. Melek Hanımı da her zaman ağırlamaktan onur duyarız, Çankaya burada, burası özgürlüğün, demokrasinin kenti. Mustafa Kemal Atatürk’ün kenti” dedi.