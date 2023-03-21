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Gibi 4. sezon tarihi belli oldu

Gibi 4. sezon tarihi belli oldu
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Online dizi ve film izleme platformu Exxen'de yayınlanan Gibi dizisinin 4. sezon tarihi netleşti.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen’de yayınlanan Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin senaristliğini üstlendiği Gibi dizisi için beklenen haber geldi. Hayranlarının merakla beklediği 4. sezon tarihi açıklandı.

31 MART'TA BAŞLIYOR

Exxen'de yayın hayatına devam eden dizi 31 Mart Cuma günü hayranlarıyla buluşacak.

Beklenen haberi Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından, "Gibi 4. sezon, 31 Mart Cuma #Exxen’de başlıyor.." notuyla paylaştı.

 


 

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