Gibi hayranlarına kötü haber: Final kararı alındı

Türkiye'nin sevilen internet dizisi Gibi, 6. sezonun ardından final yapacak.

Exxen platformunda yayınlanan absürt komedi dizisi ''Gibi'', 6. sezonuyla final yapma kararı aldı.

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın başrolünde yer aldığı Gibi dizisi, kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaşmıştı.

“Gibi” dizisinin sona ereceği haberi, gazeteci Candaş Tolga Işık’ın komedyen Giray Altınok ile yaptığı programda duyuruldu. Dizinin 6. sezonunun 11 bölümü yayınlanmış olup, final sezonunun toplam bölüm sayısı henüz açıklanmadı. Final haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.