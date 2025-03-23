Giray Altınok'tan olay olan Atatürk'lü ''karanlık diye bir şey yo ışık hep vardır'' paylaşımı

Prens dizisiyle milyonları güldüren senarist ve oyuncu Giray Altınok, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabında paylaştığı Atatürk videosuyla sosyal medyaya damgasını vurdu.

Ünlü senarist ve oyuncu Giray Altınok'un, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan tutuklanarak cezaevine konulan ve Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için sosyal medyada yaptığı paylaşım dijital dünyaya damgasını vurdu.

Giray Altınok, Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini yansıtarak, "Evet optikte böyle. Gelelim ışık konusuna. Işıkta şunu bilmeniz yeter tamamen karanlık diye bir şey yoktur. Işık hep vardır... Siz yeterki ışığı isteyin" ifadelerini kullandı.