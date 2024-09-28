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Giray Altınok'un yeni dizisi Karşılaşmalar için tarih belli oldu

Giray Altınok'un yeni dizisi Karşılaşmalar için tarih belli oldu
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Ünlü oyuncu Giray Altınok'un yazıp başrolünde oynadığı ve Exxen'de yayınlanacak 'Karşılaşmalar' dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Yapımcılığını MGX Film’in üstlendiği ve Exxen'de yayınlanacak 'Karşılaşmalar' dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Dizi, 4 Ekim'den itibaren cuma günleri Exxen'de yayınlanacak.

Yönetmen koltuğunda Giray Altınok’un oturduğu dizinin senaryosunu da Altınok, Muammer Tali ile birlikte yazıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Giray Altınok, Mahir İpek, Zerrin Sümer, Şükrü Özyıldız, Uraz Kaygılaroğlu, Sinem Kobal, Erdem Yener, Sarp Apak, Cem Gelinoğlu, Deniz Hamzaoğlu, Melis Babadağ, Bora Akkaş, Özlem Türkad, Kerem Özdoğan, Muttalip Müjdeci, Cansu Diktaş, Canberk Gültekin, Umut Kaya, Begüm Öner, Muammer Tali yer alıyor.

 

Etiketler exxen Karşılaşmalar Giray Altınok
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