  3. Gırgıriye Müzikali'nde Müjdat Gezen seyirciyle tartıştıp rahatsızlandı, gösteri iptal edildi!

"Gırgıriye Müzikali"nin dün akşamki gösterisi öncesinde, usta sanatçı Müjdat Gezen ile seyirci arasında başlayan gerginlik tartışmaya dönüştü. Usta sanatçı rahatsızlanarak hastaneye kaldırılırken müzikal oyuncuların özür dileyerek iptal kararını duyurması üzerine salonda tansiyon yükseldi.

Yeşilçam’ın efsane serisini tiyatro sahnesine taşıyan ve büyük bir ilgiyle karşılanan “Gırgıriye Müzikali”nde bu akşam talihsiz bir olay yaşandı. Usta sanatçı Müjdat Gezen’in hem yönetmenliğini üstlendiği hem de kadrosunda yer aldığı oyun, başlamasına kısa bir süre kala iptal edildi.

Kadrosunda Müjdat Gezen, Perran Kutman ve Gülben Ergen gibi isimlerin yer aldığı 'Gırgıriye Müzikali'nin, dün akşam izleyici ile buluşması bekleniyordu.

İstanbul Kongre Merkezi'nde oyunu izlemeye gelen bir izleyici, sahneyi net göremediğini belirterek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine sahneye çıkarak açıklama yapan Müjdat Gezen, "Madem bu kadar şikâyet var, bu geceki oyunumuzu iptal ediyoruz" diyerek sahneyi terk etti ve kulise gitti.

Sanatçının ekibi tarafından yapılan açıklamada, Gezen'in sağlık sorunu yaşadığı belirtilerek oyunun iptal edildiği duyuruldu. İzleyiciler için ilerleyen günlerde yeni bir temsil düzenleneceği bildirildi.

 

Edinilen bilgilere göre; gerilim, sahne önündeki sanatsal bir durumdan ziyade, seyirciler ile organizasyon ekibi arasındaki iletişim ve düzenleme sorunlarından kaynaklandı.

Tartışmaların büyümesi ve tansiyonun yükselmesi üzerine Müjdat Gezen rahatsızlanarak tedavi altına alındı.

Salonda bekleyen yüzlerce izleyiciye haberi ise sahneye çıkan oyuncular verdi.

Müjdat Gezen'in sahneye çıkan ekip arkadaşları, "Maalesef yaşanan tatsız olaydan dolayı hocamız biraz rahatsızlandı. Çok özür dileyerek devam edemeyeceğiz" açıklamasını yaptı. Bu duyurunun ardından salonda "yuhalamalar" ve alkışlı protestolar eşliğinde tepki sesleri yükseldi. İzleyicilerin hayal kırıklığı sosyal medyaya da taşınırken, oyuncular mağduriyetin giderileceğini ve bu haftaya özel yeni bir gösteri organize edileceğini belirterek bilet iadeleri için yönlendirme yaptı.

Yaşanan aksaklık nedeniyle müzikali seyredemeyen sanatseverler için telafi adımı atıldı.

Uğur Dündar, yarım kalan veya izlenemeyen gösteri yerine 24 Nisan tarihinde özel bir temsil gerçekleştirileceğini bildirdi.

Gırgıriye Tiyatro Ekibi'nden açıklama geldi

Gırgıriye Tiyatro Ekibi de yaşananlardan dolayı üzüntülerini dile getiren resmi bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"21 Nisan saat 20.30'da İstanbul Kongre Merkezi'nde sahnelenmekte olan Gırgıriye adlı tiyatro oyunumuz sırasında, sahneyi net şekilde göremediğini belirten bir izleyicinin sahneye çıkarak değerli sanatçımız Müjdat Gezen ile doğrudan münakaşaya girmesi halinde sahne düzeni bozulmuştur.

Yaşanan bu beklenmedik ve üzücü olay sırasında Sayın Müjdat Gezen rahatsızlanmış; gelişmeler üzerine sanatçımızın sağlık durumu gözetilerek ve seyir güvenliğinin korunması amacıyla oyunun ertelenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu müdahalenin niteliği ve zamanlaması, organizasyon sürecinde yaşanan aksaklığın ötesinde bir provokasyon ihtimalini de gündeme getirmiştir. Konuya ilişkin gerekli değerlendirmeler yapılmakta olup süreç titizlikle takip edilmektedir. Tiyatro sahnesi, sanatçı ile seyirci arasında karşılıklı saygı ve güven temelinde varlığını sürdüren özel bir alandır.

Bu sınırların ihlal edilmesi yalnızca sahnedeki akışı değil, salondaki tüm seyircilerimizin deneyimini de olumsuz etkilemiştir. Başta o akşam bizlerle birlikte olan kıymetli seyircilerimiz olmak üzere tüm izleyicilerimizden özür diler; oyunun yeni tarihine ilişkin bilgilendirmenin en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını saygıyla bildiririz. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Gırgıriye Tiyatro Ekibi"

