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  3. 18 Ekim 2019 18:36

Giydiği bikini başına bela oldu

Lin Tzu Ting ve sevgilisi Filipinler'deki Boracay Adası'na tatil yapmak amacıyla gitti. Tatilde ipli bikini giyen Ting, halkın rahatsız olması nedeniyle gözaltına alındı.

Giydiği bikini başına bela oldu
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Lin Tzu Ting ve sevgilisi, son dönemlerin meşhur tatil konumu olan Filipinler'deki Boracay Adası'nda tatile çıktı. Katolik nüfusun yoğun olduğu ülkede halk, dini ritüellere saygılı olunmasını bekler. Gündelik hayatta herhangi bir sınırlama olmasa da yine de ipin ucunu kaçırmamak da fayda var.

Ting ve sevgilisi için sıkıntı gittikleri Puka Plajı'nın yönetimine gelen şikayetlerle başladı. Ting, oldukça cesur bikinisiyle göze batmaya başladı. Çünkü bikinisi neredeyse yok gibiydi.

HALK RAHATSIZ OLDU

Halk Lin Tzu Ting'nin ipli bikinisiyle neredeyse çıplak gezmesinden rahatsız oldu ve kadını şikayet etti.

POLİS SORGUYA ALDI

Yabancı turistlerin ülkenin kültürüne saygı göstermesi gerektiğini savunan polis yetkilileri, genç kadını sorguya aldı. Sonrasında 2 bin 500 peso (283 TL) para cezasına çarptırılıp serbest bırakıldı.

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