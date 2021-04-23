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  3. Gizem Karaca'nın karavan pozları beğeni topladı

Gizem Karaca'nın karavan pozları beğeni topladı

2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olan Gizem Karaca, sosyal medya hesabından karavan pozlarını paylaştı.

Gizem Karaca, paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Düzgün fiziğini sergileyen ünlü oyuncu hayranlarından tam not aldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Etiketler Gizem Karaca poz karavan olay
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