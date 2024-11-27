  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Gladyatör 2'ye İsrail sansürü

Gladyatör 2'ye İsrail sansürü

Gladyatör 2'ye İsrail sansürü
Güncelleme:

Ridley Scott'ın yönettiği Gladyatör 2 filminde dünyaca ünlü oyuncu May Calamawy'nin sahneleri, Filistin’e verdiği destek nedeniyle sansürlendi.

Gladyatör 2 filminde önemli bir kadın karakterine hayat verecek olan May Calamawy’nin sahneleri, Filistin’e verdiği destekten dolayı tıraşlandı. Daha önce de Filistin’e destek mesajı atan Melissa Barrera Çığlık 7 filminin kadrosundan atılmıştı.

Calamawy’nin Gladyatör 2 filminde önemli bir kadın karakteri canlandıracağı duyurulmuş, tanıtım materyallerinde ise rolünün Paul Mescal’ın hayat verdiği Lucius’un hikâyesinde merkezi bir yere sahip olacağı ifade edilmişti.

Ancak film yayınlandığında, Calamawy’nin rolünün tamamen kesildiği ve yalnızca kısa bir süre hiç repliksiz olarak göründüğü ortaya çıktı.

Sosyal medyada, Hollywood’daki politik atmosferin ve yapımcıların İsrail yanlısı tutumlarının bu kararı etkilediği iddia edildi.

Paramount Pictures ve bağlı yapımcıların İsrail’e verdiği finansal destek, yapılan değişikliklerin politik bir karar olduğu yönündeki tartışmaları daha da alevlendirdi.

ÇIĞLIK 7 FİLMİNDEN ÇIKARILMIŞTI

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını eleştiren Melissa Barrera’nın da başına geldi. Sosyal medya paylaşımlarının “antisemitik” olduğu gerekçesiyle Çığlık 7 filminden kadro dışı bırakılan Barrera, 7 Ekim 2023’ten beri Filistin’e açık destek verdi.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarını “soykırım” olarak nitelendiren Barrera, özellikle çocukların hayatını kaybettiği görüntüler eşliğinde dayanışma mesajları yayınladı. Bu paylaşımlar, Çığlık 7 filminin yapımcısı Spyglass Media tarafından “rahatsız edici” olarak değerlendirildi. Ardından yapım şirketi, Barrera’yı kadrodan çıkarma kararı aldı.

Melissa Barrera’nın da filmden çıkarılması büyük bir tartışma yaratmıştı. Sosyal medya kullanıcıları ifade özgürlüğünün kısıtlandığını ve Hollywood’un Filistin yanlısı sesleri susturma eğiliminde olduğunu savundu.

Yaşanan bu olayın ardından Wednesday dizisiyle hafızalara kazınan Jenna Ortega da Barrera’ya destek verdi.

 

AA

Etiketler May Calamawy gladyatör gladyatör 2
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2025 yılının zamlı bedelli askerlik ücreti de belli oldu 2025 yılının zamlı bedelli askerlik ücreti de belli oldu Depoları doldurun: Akaryakıta bir zam daha geliyor Depoları doldurun: Akaryakıta bir zam daha geliyor Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı: ''Evlerinize girmeyin'' Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı: ''Evlerinize girmeyin'' Başkent Ankara'da 1 TL'ye döner + ayran izdihamı Başkent Ankara'da 1 TL'ye döner + ayran izdihamı Türkiye'nin gizli cenneti dev şelalesi karlar altında kaldı Türkiye'nin gizli cenneti dev şelalesi karlar altında kaldı Elinde bıçakla eşini yaralayıp, sokakta yürüyenlere saldırdı Elinde bıçakla eşini yaralayıp, sokakta yürüyenlere saldırdı ''Bu pazar seçim olsa'' anketinden tek parti iktidarı çıktı ''Bu pazar seçim olsa'' anketinden tek parti iktidarı çıktı İstanbul'da balıkçı oltasına takılan çocuk cesedinin sırrı çözüldü İstanbul'da balıkçı oltasına takılan çocuk cesedinin sırrı çözüldü Real Madrid Arda Güler için kararını verdi Real Madrid Arda Güler için kararını verdi CZN Burak'ta ödenen hesap dudak uçuklattı CZN Burak'ta ödenen hesap dudak uçuklattı
Seks festivali gerginliği daha da büyüyor: ''Yeniden yapacağız!'' Seks festivali gerginliği daha da büyüyor: ''Yeniden yapacağız!'' Donmaya hazır olun: Son 50-60 yılın en soğuk kışı geliyor! Donmaya hazır olun: Son 50-60 yılın en soğuk kışı geliyor! Kar gidiyor, yağmur geliyor.. Hava sıcaklıkları artacak... Kar gidiyor, yağmur geliyor.. Hava sıcaklıkları artacak... Kendisini canlı canlı dev yılana yutturdu Kendisini canlı canlı dev yılana yutturdu Ehliyet, pasaport, MTV, ceza ve vergiler... 2025 yılı zamları kesinleşti! Ehliyet, pasaport, MTV, ceza ve vergiler... 2025 yılı zamları kesinleşti! 52 yaşındaki Defne Samyeli süper minisiyle genç mankenlere meydan okudu 52 yaşındaki Defne Samyeli süper minisiyle genç mankenlere meydan okudu İstanbul'da yer altında büyük patlama! İstanbul'da yer altında büyük patlama! Ev hapsi cezası verilmişti... Serdar Ortaç hakkında yeni karar Ev hapsi cezası verilmişti... Serdar Ortaç hakkında yeni karar İtirafla eşleşti: Narin cinayetini çözecek görüntü ortaya çıktı İtirafla eşleşti: Narin cinayetini çözecek görüntü ortaya çıktı Esra Erol canlı yayınında yine olay: 21 yıl sonra bulduğu annesi tarafından dolandırıldı Esra Erol canlı yayınında yine olay: 21 yıl sonra bulduğu annesi tarafından dolandırıldı