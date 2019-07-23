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  3. 23 Temmuz 2019 17:01

Göbek dekolteli kıyafetiyle sosyal medyada olay oldu

Eşi Levent Veziroğlu ile konsere giden oyuncu Nur Fettahoğlu'nun giydiği derin göbek dekolteli kıyafeti tartışma konusu oldu. Güzel oyuncunun kıyafet tercihi görenleri bir hayli şaşırttı.

Göbek dekolteli kıyafetiyle sosyal medyada olay oldu
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Kardeş Çocukları dizisinde başrol oynayan başarılı oyuncu Nur Fettahoğlu, dün akşam eşi Levent Veziroğlu ile Bodrum'da bir konsere gitti.

Güzel oyuncunun giydiği dekolteli kıyafet ise çok kişi tarafından beğenilmeyerek eleştirildi.

Nur Fettahoğlu'nun kıyafetini görenler, 'Elbiseyi ters giymiş', 'Çok çirkin bir elbise' ve 'Evdeki çarşafı mı giydin' gibi yorumlar yaptı.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEMİŞTİ

Kızı ve eşiyle tatil yapan Fettahoğlu, önceki günde bir dergi için çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylamıştı.

Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncuya meslektaşı Hazal Kaya bile "Vay maşallah" yorumunu yapmıştı.

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