Göğsü gözüken Hadise olay oldu !

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla beğenileri toplayan Hadise, hayranları tarafından göğüs ucunun gözüktüğü konusunda uyarıldı.



Paylaştığı son fotoğrafta ise herkese mutlu haftalar dileyen Hadise'nin cesur kıyafetindeki göğüs ucu detayı olay oldu. Fotoğrafı fan sayfalarında paylaşılan şarkıcıya yorum yağdı.

"HİÇ Mİ FARK ETMEDİN"

Ancak ünlü şarkıcının takipçileri, Hadise'nin göğüs ucunun göründüğünü ve bu fotoğrafı hemen kaldırması gerektiği konusunda "Göğüs görünüyor hiç mi farkına varmadın" uyarılarında bulundular.