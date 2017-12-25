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  3. 25 Aralık 2017 16:38

''Göğüsleri sarkmış olurdu'' sözlerine böyle yanıt verdi

Kendisinden 39 yaş küçük bir kadınla evlenen Hayta İsmail, "Göğüsleri sarkmış olacaktı" sözlerini böyle savundu

''Göğüsleri sarkmış olurdu'' sözlerine böyle yanıt verdi
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Kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaynak ile evlenen Hayta İsmaillakaplı Ahmet Arıman, verdiği röportajdaki "30'larında olsaydı almazdım, göğüsleri sarkmış olacaktı" sözlerini hatırlamıyor.

Ahmet Arıman (62) kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaynak ile evlenmişti. Yaş farkı ile çok konuşulan evlilik Ahmet Arıman'ın Posta gazetesine verdiği röportajla yeniden gündemde.

"GÖĞÜSLERİ SARKMIŞ OLACAKTI"

Arıman, verdiği röportajda "Kader olgun görünüyor. 30'larında olsaydı yine almazdım, göğüsleri sarkmış olacaktı, istemezdim. Fizik benim için önemli" ifadesini kullandı.

VALLAHİ DE BİLLAHİ DE HATIRLAMIYORUM"

Tepki çeken bu açıklama Söylemezsem Olmaz'da masaya yatırıldı. Programa telefonla bağlanan Arıman, tepki çeken sözleri için "Vallahi de billahi de hatırlamıyorum" dedi.

BİRCAN İPEK: BENCE SİZ YALAN SÖYLÜYORSUNUZ

Programın yorumcularından olan Bircan İpek ise "Ahmet Bey bence siz yalan söylüyorsunuz. Hatırlamıyorum ne demek?" karşılığını verdi.

hayta ismail , göğüs
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