Gökçe Akçelik vefat etti, Replika'nın şarkıları listelerde zirveyi zorluyor

Replika’nın solisti Gökçe Akçelik’in vefatından sonra, Replika’nın şarkıları tüm müzik marketlerinde zirveye koşuyor.

Türkiye’nin önde gelen Rock Gruplarından Replika’nın solisti Gökçe Akçelik önceki gün genç yaşta, 47 yaşında, hayata gözlerini yumdu.

Gökçe Akçelik bugün yaklaşık 3.000 kişinin katıldığı cenaze töreni sonrasında toprağa verildi.

Gökçe Akçelik’in vefatının özellikle sosyal medyada geniş bir şekilde yer almasından sonra tarih tekerrür etti.

Daha önce dar bir çevre tarafından bilinen ve sevilen Replika Grubu, bir anda popüler oldu.

Artık, plak, kaset ve CD yok. Müzik internetten dinleniyor. Bu erken kayıptan sonra, insanlar yeni keşfettikleri Replika’nın şarkılarını dinlemeye başladı.

Son 24 saatte Spotify, Apple Music, Fizzy ve Youtube gibi önde gelen tüm müzik maketlerinde, Replika’nın şarkıları hızla yükselmeye başladı.

Bir sanatçının değer kazanması ve popüler olması için ille de ölmesi mi gerek ?

Acı gerçek ne yazık ki böyle…

GÖKÇE AKÇELİK KİMDİR?

1993 yılında Gökçe Akçelik, Barkın Engin ve Orçun Baştürk tarafından kurulan Replikas grubu, 1998'de Selçuk Artut ve Ocak 2000'de Erden Özer Yalçınkaya'nın da katılımıyla genişledi. 2005'te Yalçınkaya'nın yerini Burak Tamer'e bırakmasıyla grup bugünkü halini aldı.

Köledoyuran, Dadaruhi, Avaz, Zerre ve Biz Burada Yok İken gibi albümlerle tanına Replikas, Türk rock müziğinin önemli grupları arasına girdi.