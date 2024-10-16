Gökçe Bahadır doğumgünü pastasını üflerken alevler içinde kaldı

Güzel oyuncu Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy'un doğum günü partisinde doğum günü pastasının mumlarını eşi Ersoy ile birlikte üflemek istedi. Ancak ünlü oyuncu mumları üflerken saçları bir anda alevler içinde kaldı.

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, 2022 yılında Emir Ersoy ile evlendi. Mutlu bir evliliği olan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, dün doğum günü kutladı.

Eşi Emir Ersoy'un doğum gününü kutlayan Gökçe Bahadır, sosyal medyada oldukça romantik bir paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu ve eşi akşam yakın arkadaşlarıyla bir kutlama yaptı.

Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy'un doğum günü pastasının mumları üflerken saçlarını yaktı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.