Gökçe Bahadır son hali ile herkesi şaşırttı

Şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rol alan Gökçe Bahadır'ın, yıllar içerisinde gerçekleşen değişimi estetik iddialarını gündeme getirdi.

Evlilik Hakkında Her Şey ve Kulüp dizileriyle son dönemin en popüler isimlerinden olan Gökçe Bahadır, eski halleriyle gündemde. Hayat Bilgisi ve Yaprak Dökümü dizilerinden bu yana epey değişen Bahadır, bambaşka birisi oldu.

Bahadır'ın bu değişimi, estetik mi yaptırdı iddialarını da yeniden gündeme getirdi.