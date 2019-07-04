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  3. 04 Temmuz 2019 07:52

Gökçe Bahadır'dan bikinili tatil pozu

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ve şarkıcılığa merak saran Gökçe Bahadır, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına ''Gün batımının hastasıyım'' notunu düştü.

Gökçe Bahadır'dan bikinili tatil pozu
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Oyuncu Gökçe Bahadır, Marmaris sonrası tatil rotasını Bodrum'a çevirdi. Önceki gün de yaptığı tatilden bir kareyi Instagram'dan paylaştı. Güzel oyuncu fotoğrafının altına ise, "Gün batımının hastasıyım." notunu ekledi.

DÜZGÜN FİZİĞİ DİKKATLERDEN KAÇMAMIŞTI
Gökçe Bahadır geçtiğimiz günlerde de magazin muhabirleri tarafından denize girerken yakalanmıştı. Denizde olduğu sırada Ajda Pekkan'ın beach'te çalan "Bambaşka Biri" şarkısını hem söyleyip hem de dans eden oyuncunun düzgün fiziği dikkatlerden kaçmamıştı.

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