Gökhan Çıra kucağındaki bebek fotoğrafı için soruşturma .

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiğini iddia ettikleri kızı Selenay'la çektirdiği fotoğraf ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada tepki çeken bebekli fotoğraf ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra’nın ifadesinin alınmasına karar verildi.

Sabah’tan Oğuzhan Uysal’ın haberine göre soruşturma kapsamında mağdur çocuğun bakımını sağlayan kişilerce bakımına devam edilmesi, mağdur çocuğun durumu ve gelişimine uygun düşecek şekilde Çocuk Mahkemesinden Danışmanlık Tedbiri istenmesine hükmedildi.

Çocuk ve aile hakkında hazırlanan sosyal inceleme raporunda yer alan tespitler dikkate alınarak baba Gökhan Çıra’nın "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan ifadesinin alınmasına karar verildi.

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından S.S.Ç isimli 2022 doğumlu küçük yaştaki çocuğun istismar edildiğine yönelik sosyal medya paylaşımları ve resimler nedeniyle aile yükümlülüğünün ihmali suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Aile Mahkemesi'nden Gökhan Çıra hakkında uzaklaştırılma kararı talep edileceği öğrenilirken çocuk hakkında ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan raporların savcılığa gönderilmesi ve yeni rapor hazırlanacağını öğrenildi.

Sabah Gazetesi