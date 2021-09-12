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  3. Gökhan Çıra'dan ''Selin Ciğerci'nin parasıyla hava atıyorsun'' yorumuna olay yanıt

Gökhan Çıra'dan ''Selin Ciğerci'nin parasıyla hava atıyorsun'' yorumuna olay yanıt

Gökhan Çıra'dan ''Selin Ciğerci'nin parasıyla hava atıyorsun'' yorumuna olay yanıt

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra, 3.5 milyon liralık lüks aracıyla poz verdi. Çıra, bir takipçisinin ''Selin Ciğerci'nin parasıyla hava atıyorsun'' yorumuna verdiği yanıtla olay oldu.

2019 yılında nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde boşandı. Davadan sonra Çıra'nın 3.5 milyon TL'lik lüks aracıyla poz vermesi sosyal medyada gündem oldu.

Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci, anlaşmalı olarak cuma günü Beykoz Adliyesi’nde boşandı. 15 dakika süren davadan sonra iki tarafta sosyal medyadan ortak açıklama yaptı; "Birbirimizi çok sevdik, çok da çabaladık ama ne yazık ki bu ilişkiyi devam ettirmeyi başaramadık."

Boşanma davasında eski futbolcu Gökhan Çıra, 3.5 milyon TL'lik aracıyla poz verince sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Çıra, gelen yorumlara daha fazla dayanamadı. Bir takipçisinin “Selin’in parasıyla aldığın arabayla hava mı atıyorsun” yorumuna şu karşılığı verdi: “Gördüğün o, bildiğin değil.”

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşandı! Mal paylaşımı nasıl olacak?Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşandı! Mal paylaşımı nasıl olacak?Magazin

 

 

Etiketler gökhan çıra selin ciğerci
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