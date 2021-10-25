Gökhan Çıra'yı çabuk unuttu! Selin Ciğerci'den aşk iddialarına yanıt

Geçen ay futbolcu Gökhan Çıra ile evliliğini bitiren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin, gönlünü bir basketbolcuya kaptırdığı iddia edildi. Yeni ilişkisi hakkında konuşan Ciğerci, ''Aramızda ciddi bir şey yok. Deneme aşamasındayız. Belki olur belki olmaz'' dedi.

Eylül ayında futbolcu Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen fenomen, bu kez gönlünü bir basketbolcuya kaptırdı. Bir süredir birlikte olduğu konuşulan çift, önceki gece Emirgan'daki Gizli Kalsın adlı mekanda eğlendi.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, basketçinin kim olduğu öğrenilemezken, Selin Ciğerci'nin bu ilişki konusunda son derece ciddi olduğu konuşuluyor.

"ARAMIZDA CİDDİ BİR ŞEY YOK"

Selin Ciğerci, Posta'ya yaptığı açıklamada özel hayatında hakkında samimi itiraflar yaptı. Aşk iddiasını doğrulayan Ciğerci şunları söyledi: "Evet doğru, geçen günlerde görmüşler bizi. Kendisi Türkiye'de yaşıyor ve buradaki bir takımda spor hayatını sürdürüyor. Denilenler gibi aramızda ciddi bir şey yok."

"BİRBİRİMİZİ TANIMA EVRESİNDEYİZ"

"Deneme aşamasındayız. Belki olur belki olmaz, belki bir hafta sonra görüşmeyi sonlandırabiliriz. Şuan için birbirimizi tanıma evresindeyiz sadece. Ciddi bir birliktelik olmadığı için kendisinin ismini açıklamam etik olmaz."

"SEVEREK AYRILDIM" DEMİŞTİ

Şu sıralar Show TV'de yayınlanan Bir Başka Güzel programında jürilik yapan Selin Ciğerci, "Benimki aşk evliliğiydi. Severek ayrıldım" demişti.



Gökhan Çıra ise kıskançlık yüzünden boşandıklarını söylemişti.

Hürriyet