Gökhan Kırdar'ın son sağlık durumu

Geçen hafta sonu evinde fenalaşan ve kaldırıldığı Maltepe Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nnde yoğun bakıma alınan Gökhan Kırdar’dan iyi haber geldi. Ünlü sanatçının eşi Aylin Beyazlı Kırdar " Durumu iyi, yarın taburcu olacak" dedi.

“Yerine Sevemem” şarkısıyla 90’lı yıllara damgasını vuran, yaptığı dizi müzikleriyle de pek çok ödül kazanan Kırdar’ın yoğun bakımdan çıkarılıp normal odaya alındı. Tüberkülozdan şüphelenildiği, sorunun anlaşılması için birtakım testlerin yapıldığı da gelen haberler arasında. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, ünlü sanatçının eşi Aylin Beyazlı Kırdar yaptığı açıklamada "Akciğer kanamasıyla geldik. Yoğun bakıma alındı. Doktorlar kanamayı durdurdu.3 gün yoğun bakımda kaldı. Şuan çok iyi durumda, yarın taburcu olacak." dedi.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYORUM

Gökhan Kırdar'ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

Sanatçı Gökhan Kırdar, üç gün önce akciğerleriyle ilgili yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Maltepe'deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi edilen Gökhan Kırdar, yoğun bakımdan çıktı.

Sanatçı Gökhan Kırdar'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren doktorları, Kırdar’ın şiddetli öksürük nedeniyle akciğerlerde oluşan kanama sebebiyle hastaneye başvurduğunu belirtti.

Gökhan Kırdar’ın genel durumunun iyi olduğunu belirten doktorları, Kırdar’ın normal odaya alındığını kaydetti. Tedavisi halen devam eden Gökhan Kırdar’ın Yoğun Bakım’dan çıktıktan sonra hiç kanamasının olmadığı ifade edildi.

Akciğerlerdeki kanamaya neden olabilecek sebeplerin araştırıldığını ve tetkiklerin sürdüğünü kaydeden doktorlar, Gökhan Kırdar’ın akciğerinde küçük bronşektazi’ler görüldüğünü, sürecin takip edileceğini, 10 gün sonra kontroller yapılacağını ve Kırdar’ın yarın taburcu edileceğini ifade etti.

Kanamanın belli bir nedene bağlı olmadığını, araştırıldığını belirten doktorlar, “Bronş genişlemesi” olarak da bilinen bronşektaziyi yoğun dönemler, stres, sıcak hava ve yorgunluğun tetiklediğini söyledi.

Türk müziğinin deneyimli ismi Gökhan Kırdar, 30 Mayıs’ta Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde farklı bir gösterisiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyordu. Uzunca bir süredir Dünya turnesine hazırlanan ve bu turnenin başlangıç gösterisi olacak OQ Show için çalışma halinde olan Gökhan Kırdar’ın yaşadığı stres ve yoğunluktan dolayı vücudunun yorgun düştüğü ve bu durumun yaşadığı sağlık sorununun tetikleyici etkenlerinden biri olabileceği ifade edildi.

Sanatçı Gökhan Kırdar'ın 30 Mayıs 2018 tarihinde Zorlu PSM'de gerçekleştireceği sahne performansını iptal etmeyeceği, doktorlarının kontrolünde sahneye çıkacağı belirtildi.

Ünlü sanatçı Gökhan Kırdar yoğun bakımda