Gökhan Özoğuz, akaryakıt zamlarına böyle tepki gösterdi

Akaryakıta peş peşe gelen zamların ardından Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından akaryakıta zam gelmeye devam ediyor.

Haftanın ilk günü de benzin ve motorine zam gelirken; Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özoğuz, ''Geliyor yine geliyorr

Bu gece hasret bitiyor. #akaryakıtzammı'' diye yazdı.

Özoğuz'un paylaşımı şöyle: