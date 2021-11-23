Gökhan Özoğuz: ''Çarşamba salıdan daha iyi olacak''

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, dolar kurunun 12 TL'yi aşmasının ardından ''Çarşamba, salıdan da iyi olacak'' paylaşımını yaptı.

Türkiye'de faizlerin dünyanın aksine düşürmesi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından dolar/TL sert dalgalanmalarla birlikte 12,48'e yükseldi.

Euro/TL’de ise bir eşik daha aşıldı. Euro/TL kuru öğle saatlerinde 14'ün üzerine çıktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dolar ve euro kurunda yaşanan bu sert yükseliş, sosyal medyanın gündemini oluşturdu. #Dolar12TL etiketi, kısa Twitter gündeminde 1. sıraya oturdu. Pek çok ünlü isim, Türk lirasının dolar ve euro karşısında günden güne değer kaybetmesine sert tepki gösterdi.

GÖKHAN ÖZOĞUZ: ÇARŞAMBA SALIDAN DA İYİ OLACAK

Piyasalardaki hareketliliğe yönelik paylaşımda bulunan isimlerden biri de Şarkıcı ve Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz oldu.

Twitter'dan #Dolar12TL etiketiyle bir paylaşım yapan Özoğuz, "Çarşamba, salıdan da iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Ünlü ismin paylaşımı şu şekilde: