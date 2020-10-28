Gökhan Özoğuz: Covidle alakalı çok net bildiğimiz tek şey...

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgına dair uzmanlar sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte tehlikenin alarmını üst düzeye taşıdı. İstanbul’da vaka sayılarının artması üzerine Gökhan Özoğuz Twitter hesabından şaşırtan bir çıkışa imza attı. Toplumsal konulara karşı fikirlerini çekinmeden paylaşmayı tercih eden Özoğuz, koronavirüs salgının son durumunu değerlendirdi.



‘HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUZ’

Toplumsal konulara karşı duyarlılığıyla bilinen ünlü sanatçı koronavirüs salgınına dair bilgi yetersizliğine adeta ateş püskürdü. Pandemi döneminde konser çalışmalarına ara veren ünlü sanatçı sosyal medya paylaşımıyla gündemi belirledi. Başarılı şarkıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşıma, “Covidle alakalı çok net bildiğimiz tek şey; hiçbir şeyi kesin bilemiyor olmamız!” notunu ekledi.